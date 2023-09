Benefiz-Konzert in Rheydt Jazz und Pop à la Bundeswehr in Mönchengladbach

Gebucht werden können die Karten unter E-Mail an Konzert@Prinzengarde-Rheydt.de unter Angabe der Anzahl und Kategorie. Es gibt Karten in der Kategorie A: Reihe 5 bis 16 im Saal für 25,50 Euro oder Kategorie B: Reihe 17 bis 23 im Saal für 19,50 Euro. Sitzplätze auf dem Balkon kosten in der Kategorie C 25,50 Euro (Reihe 1 bis 3) und in Kategorie D 19,50 Euro (Reihe 4 bis 6).