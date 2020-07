Kultur in Mönchengladbach : Dudek und Sasse jazzen im Garten des BIS

Jazz-Duo Gerd Dudek (li.) und Martin Sasse. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach John Born nimmt die Gäste im BIS-Zentrum am Freitag mit auf eine Reise durch die Popmusik. Am Samstag treten Jazzlegende Gerd Dudek und Pianist Martin Sasse im Garten an der Bismarckstraße auf.

(saja) Das Zentrum für offene Kulturarbeit BIZ nimmt nach dem Corona-Lockdown wieder Fahrt auf. Nach den Konzerten der Rockband Return und der Neo-Soul-Combo Jewelz am vergangenen Wochenende öffnet der Villengarten des BIS jetzt für zwei weitere Konzerte. Im Garten an der Bismarckstraße 99 ist ausreichend Platz, um die Corona-Regeln einzuhalten. Workshops mit bis zu zehn Personen finden bereits seit einigen Wochen wieder statt.

Am Freitag, 31. Juli, 19.30 Uhr, nimmt John Born die Gäste mit auf eine Reise in die Musik des Pop, Folk, Blues und Rock. Aufgefüllt wird das überwiegend aus eigenen Songs bestehende Programm mit Cover-Versionen, die man so noch nicht gehört hat. Als „Special Guest“ steht Peter Rodenbüsch mit auf der BIS-Bühne. Eintritt: zehn Euro.

Am Samstag, 1. August, 19.30 Uhr, kommen Gerd Dudek (Saxophon) und Martin Sasse (Piano) unter dem Motto „Tribute to John Coltrane“ auf die Gartenbühne. Mit Dudek und Sasse haben zwei erstklassige Jazzmusiker zusammengefunden. Die beiden Jazzer präsentieren Coltranes Musik auf ihrer CD „Out of this world“. Eintritt: zehn Euro.

Gerd Dudek gilt als eine Legende des Jazz. Seinen frühen Ruhm begründete der inzwischen 80-Jährige im Orchester Kurt Edelhagen und im Manfred Schoof Quartett. Martin Sasse, einer der gefragtesten Jazzpianisten in Deutschland, besticht durch seine Spielfreude, seinen swingenden Groove und sein harmonisches Verständnis. Die Liste der internationalen Jazzgrößen, mit denen er gearbeitet hat, ist lang: Al Foster, Peter Bernstein, Jimmy Cobb, Steve Grossman, Vincent Herring, Dick Oatts, Billy Cobham. Für seine CD-Produktion „Good Times“ mit Charlie Mariano erhielt Martin Sasse den „Preis der deutschen Schallplattenkritik 4/2010“. Der Jazzfilm „Blue“ mit ihm als Protagonist läuft derzeit in deutschen Kinos.