Kultur in Mönchengladbach „Unsere Heimat ist an der Bismarckstraße“

Holger Spiecker kennen ältere Borussen-Fans, denn er war von 1990 bis 2003 Fan-Beauftragter des Bundesligisten und maßgeblich am Aufbau der Fanbetreuung beteiligt. Heute ist der 60-Jährige in Rente. Mit dem BIS-Zentrum ist er vor rund einem Jahr in Kontakt gekommen, als er dort bei einer Lesung auftrat.