Kultur in Mönchengladbach : Künstlerinnen im Nebeneinander und Miteinander

Künstlerin Naomi Akimoto beim Tonformen. Foto: Anne Orthen (ort)

Mönchengladbach Bildhauerin Naomi Akimoto und Malerin Ingrid Pusch stellen 15 Werke virtuell aus. Ein harmonisches „Nebeneinander – Miteinander“, so der Titel der gemeinsamen Präsentation – ist entstanden.

Für die kleinen Galerieräume [kunstraumno.10] sind es außergewöhnlich viele Bilder und Objekte, die auf die Besucher der aktuellen Ausstellung warten. Die Bildhauerin Naomi Akimoto und die Malerin Ingrid Pusch haben jeweils 15 Bilder und Objekte sowie ihre Editionen für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Ein harmonisches „Nebeneinander – Miteinander“, so der Titel der Präsentation – ist entstanden, im allgemeinen Eindruck wie im direkten Sinne: „Die Arbeiten nehmen sich nichts“, sagt Galerist Andreas Beumers. Ganz im Gegenteil: Sie bereichern einander. Und verströmen eine Atmosphäre meditativer Ruhe.

Auf Sockeln, in den Wandecken und über eine ganze Wandfläche wachsen und wuchern Naomi Akimotos kleine, aber dennoch ausufernde keramische Formen in zarten Glasuren. Sie tragen Titel wie „Stille Unruhe“ oder „Vermehrung“ und erinnern an die Ansammlung kleiner Muscheln, die im Laufe von vielen Jahren auf im Wasser liegende Holzbalken geschwemmt wurde. Ebenso wie sie an Lebewesen erinnern, lassen sie an ungewöhnliche Gefäße denken, in deren Inneres man schauen kann. Die auf der Töpferscheibe gedrehten Objekte setzen sich aus einer mehrfachen Wiederholung der variierten Grundform zusammen: eine offene Halb- oder Dreiviertelkugel. Bei aller Ruhe und Harmonie, die die Objekte ausstrahlen, wird diese doch auch immer wieder gestört, indem Akimoto die Symmetrie der Komponenten bricht oder durch die Präsentation im Raum irritiert.

Ingrid Pusch Foto: Ingrid Pusch

Naomi Akimoto ist in Japan geboren. Sie studierte Bildhauerei in Kyoto und in Düsseldorf, wo sie seit fünf Jahren einen Lehrauftrag an der Kunstakademie hat und lebt.

Die Ruhe und Harmonie der keramischen Objekte finden ihren Gegenpart in den Bildern von Ingrid Pusch. Die Malerin baut ihre Gemälde über zahlreiche Schichten von lasierend aufgetragenen Farben auf, die dem Betrachter die Möglichkeit geben, im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Oberfläche des Bildes zu schauen. Da taucht oft ein feines Netz von Farbverläufen auf, Strukturen, die dem Bild Spannung verleihen. Diese wirken zufällig, sind aber zumeist bewusst anlegt wie in dem Bild mit dem Titel „Goldlicht Netzwerk“. Das Bild ist das neueste, das Pusch im [kunstraumno.10] zeigt. Zu Beginn der Corona-Pandemie im März stellte sie es fertig. Das Netz ist deutlicher sichtbar als in vielen anderen Gemälden, hier hat es auch einen intensiven Bezug zur Aktualität: die Bedeutung der Vernetzung in Krisenzeiten. Ebenso wie der Goldton. „Er symbolisiert die positive Stimmung, die ja trotzdem sein soll“, so Pusch. Ingrid Pusch lebt in Erkelenz, ihr Atelier führt sie auf der „Atelieretage“ des ehemaligen Klosters in Wegberg.