Ausschreibung für Künstler, die eine Ausbildung absolviert haben : Bewerbungen für Kunstpreise „CityARTists“ jetzt möglich

Mönchengladbach Das NRW-Kultursekretariat (NRWKS) schreibt gemeinsam mit seinen 21 Mitgliedsstädten, darunter die Stadt Mönchengladbach, für das Jahr 2020 zehn Preise für Bildende Künstler aus den Sparten Malerei, Skulptur, Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie aus.

Die Ausschreibung richtet sich an einzelne Künstler, die eine künstlerische Ausbildung (Hochschule, Akademie, Meisterklasse und so weiter) absolviert haben und/oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen, Kunstvereinen etc. vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Mitgliedsstadt haben, in der sie sich bewerben.