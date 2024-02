Musik in Mönchengladbach Wenn es dem Tubisten schwindelig wird

Der Tubist an sich ist Einzelgänger, gibt es in den meisten Orchestern – nur die großen A-Orchester haben zwei Tubisten unter Vertrag – doch nur einen Tubaspieler. In der hintersten Reihe darf er lange, tiefe, schöne Töne spielen und dem Orchesterstück ein voluminöses Bassfundament geben. Diese Aufgabe hat seit 1997 Jahren bei den Niederrheinischen Sinfonikern Bernhard Petz. Und nein, es ist nicht so, dass Orchestermusiker nach den Tönen, die sie zu spielen haben, bezahlt werden. Dann könnte der Tubist nämlich davon nicht leben.