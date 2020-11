Kultur aus Mönchengladbach : Musikvideos aus dem Künstlerwohnwagen

Mönchengladbach Bernhard Jansen vom Vorstand der Initiative Gründerzeitviertel und Chris Müller von Gladbach.live haben im Kunst-Caravan auf dem Schillerplatz zwei Musikvideos aufgenommen. Die Programme „# Isolation“ gehen am Wochenende online.

Amon Verlinden an den Drums und Maurice Weiß am Keyboard Groove haben in dem Wohnwagen „X.position mobile“ von Soulfunk über Jazz-Standards bis hin zu Improvisationen ein Programm eingespielt. Es ist ab Samstag, 21. November, 20 Uhr, zu hören und zu sehen.