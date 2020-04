Kabarett in Mönchengladbach : 67 Jahre und kein bisschen leise

Mönchengladbach Schauspieler Bernd Schüren ist mit dem Solo-Stück „Kein bisschen weise“ für den diesjährigen Deutschen Amateurtheaterpreis „amarena 2020“ in der Kategorie Seniorentheater nominiert. Eine Entscheidung über die Gewinner fällt am 10. Mai.

„Auf der Bühne stehen ist wie Meditieren“, sagt Bernd Schüren. Der 1953 in Rheydt geborene Laienschauspieler ist mit dem Solo-Stück „Kein bisschen weise“ für den diesjährigen Deutschen Amateurtheaterpreis „amarena 2020“ in der Kategorie Seniorentheater nominiert.

Vor über 16 Jahren hat Schüren die Liebe zum Theaterspielen entdeckt. Im Rahmen der Rheydter Festwochen 2004 gab Schüren den „Zimmermann von Dalen“, ein Stück mit Lokalkolorit. Eine neue Erfahrung. „Ich bin immer schon mutig gewesen“, sagt Schüren zu dieser neuen Rolle in seinem Leben. „Es ist toll, auf der Bühne zu stehen. Das sind Stunden, in denen nichts Anderes zählt als die Konzentration auf das Spielen.“

Hauptberuflich hat Schüren einen ganz anderen Weg hinter sich: Er war Bankkaufmann, Geschäftsführer und Partner in einer Werbeagentur und gründete 1996 eine eigene Werbeagentur, die nun von seinem Sohn geleitet wird. Auch heute noch berät und unterstützt der 67-jährige Schüren die Agentur. Das erste Stück spielte Schüren mit 51 Jahren. Jetzt ist er 16 Jahre älter. Wirkt sich das Alter aufs Rollenlernen aus? „Meine Merkfähigkeit ist heute so gut wie damals. Ich spiele Einmannstücke mit 90 Minuten Text“, erklärt der Kabarettist. Das Auswendiglernen halte den Kopf wach und verlangsame das Absterben der Gehirnzellen. Wie merkt man sich einen 90.minüten Text? „Man muss in Zusammenhängen denken. Man baut sich einen roten Faden, an dem man sich entlang hangelt“, erklärt Schüren. Theaterspielen, so scheint es, macht nicht nur geistig fit, sondern auch emotional, denn: „Es macht Freude zu sehen, wie das Publikum mitgeht, wie man es zum Lachen bringen kann.“