Konzert mit Walter Maaßen und den Jazzmen In Gedenken an Edmund Erlemann „rockten die Engel“

Mit „Amazing Grace“ ging das Konzert weiter. Das Kirchenlied blickt geht auf den Kapitän eines Sklavenschiffes, John Newton, zurück, der nach einem lebensbedrohlichen Erlebnis für die Bekämpfung der Sklaverei eintrat. „Gospels, Hymnen und Balladen aus der afroamerikanischen Kirche, Musik, aus der das Leid der schwarzen Bevölkerung spricht“ bildeten das Programm der Jazzmen. In seinen Moderationen kam Maaßen ins Plaudern, berichtete über verstorbene Bandmitglieder, das Bundesverdienstkreuz, das er für seine Verdienste erhalten hat, über Freunde, über die Hürden des hohen Alters. Was den 60- bis 80-jährigen Männern beim Musizieren nicht anzumerken war.

Sie präsentierten eine mitreißende Version von Elvis Presleys „Love me tender“, spielten „Lily of the Valley“ oder „Just a closer walk to thee“, den Klassiker auf Beerdigungen in New Orleans. Auch nach der Pause ließen Energie und Dynamik der sechs Musiker nicht nach. „Rock of Angels“, ein altes Kirchenlied „spielen wir auf unsere New Orleans-Art“, so Maaßen. Und er verriet ein „Geheimnis“. Noch nie hätten die sechs Musikerkollegen in dieser Formation miteinander gespielt: ein Beweis ihrer Professionalität und Spielerfahrung. Sie musizieren auf Zuruf, sie harmonieren perfekt, sie lassen einander respektvollen Raum für Soli, die das Publikum freudig beklatschte. Die Musiker geben sich ihrer Musik hin. So auch die Zuhörer: Die Kirche war von Wippen, Nicken und Summen erfüllt.

Der Geschäftsführer des Fördervereins der Stiftung Volksverein Mönchengladbach e.V., Johannes Eschweiler, betonte: „Eddi hätte sich über den heutigen Abend gefreut. Er hat Eure Musik geliebt.“ Nach der Kollekte in der Pause konnte Walter Maaßen stolz und erfreut die Spendensumme verkünden: 1.108 Euro gaben die Konzertbesucher für die Unterstützung der Langzeitarbeitslosen im Treff am Kapellchen.