Preisverleihung in Mönchengladbach Schlafsack und Mantel in einem – ausgezeichnet

Am Mittwochabend wurde in einer Feierstunde in den Räumen der Gladbacher Bank der Junior-Benediktpreis vergeben. Die Gewinnerinnen für 2023 sind fünf Studierende der Hochschule Niederrhein: Sarah Sairung Klein, Tamiya Lorenz, Greta Lutterbüse, Klara Schuh und Julia Segschneider wurden als Team für ihr besonderes Engagement bei der Entwicklung einer Schlafsack-Wintermantel-Kombination für Wohnungslose ausgezeichnet.