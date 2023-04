Kunst in Mönchengladbach Nachbarn schaffen bemalte Kunst-Kugeln für „Osser Plätzke“

Nun also hängen die Kugeln an diesem kleinen Platz wie ungewöhnliche, strahlende Baumfrüchte. Ungewöhnlich ist auch die Geschichte des 120 Quadratmeter großen Platzes. Thomas Hoffmann erzählt: „Vor acht Jahren hat sich eine Gruppe von knapp 20 Nachbarn bei einer gemeinsamen Aktion getroffen und näher kennengelernt. Bis dahin hatten wir ziemlich anonym nebeneinander gelebt. Wir begannen, uns öfter zu treffen, freundeten uns an und überlegten, was wir zur Verbesserung unseres Wohnumfeldes machen könnten.“ So entstand die Idee, den kleinen Platz, auf dem sechs Amberbäume und ein großer Trafo standen, umzugestalten. Der Trafo konnte umgesetzt werden, so wurde ein kleiner Bereich inmitten des Platzes frei. Blumen wurden angepflanzt. „Die Nachbarn bepflanzen nicht nur, sie pflegen den Platz auch und wässern die Blumen. So trifft man sich. So entsteht Kommunikation“, sagt Hoffmann. Das Projekt wurde von der Stadt Mönchengladbach gefördert.