Opern-Premiere in Mönchengladbach „Die Nachtwandlerin“ zum ersten Mal im Theater

Am Sonntag, 21. Mai, ist Vincenzo Bellinis Oper „Die Nachtwandlerin („La Sonnambula)“ zum ersten Mal überhaupt im Theater Mönchengladbach zu sehen. Regisseur Ansgar Weigner spürt in seiner Inszenierung den psychologischen Konstellationen nach, die sich aus dem Wechselspiel von Wachen und Träumen, von Singen und Verstummen ergeben. „La Sonnambula“ gehört zu den Opern des Belcanto-Repertoires und zählt zusammen mit der Oper „Norma“ zu den bekannsten Werken Bellinis. Die Uraufführung des Stücks fand am 6. März 1831 im Teatro Carcano in Mailand statt.