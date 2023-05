Opernpremiere in Mönchengladbach Traum-hafter Schluss ganz unerwartet

Woongyi Lee nutzt erfolgreich seine Chance in der Rolle des Elvino für klangstarke Tenormalereien in Heldenmanier. Das klingt im Mezzoforte fast zu schön für diese Figur, in den metallischen Spitzen freilich steht sein Gesang stilistisch im Einklang mit der brutalen Härte seiner in tradiertem Rollendenken wurzelnden Haltung. Matthias Wippichs tragkräftiger Bass balanciert als Rodolfo die Spannungskräfte zwischen geahnter geschwisterlicher Zuneigung zu Amina und erotischer Wunschvorstellung in seinem nach oben schmaler werdenden Register-Ambitus solide aus. Janet Bartolova (Mezzosopran) singt und spielt Aminas Adoptivmutter Teresa würdevoll und mit viel Wärme. Sie ist die Einzige, die zu der ungerechtfertigt der Untreue bezichtigten Tochter hält.