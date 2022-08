Sommermusik in Mönchengladbach : Mit den Sinfonikern in den italienischen Musikhimmel

Mit den Sinfonikern in den italienischen Musikhimmel

Sommermusik in Mönchengladbach

Das Klassik Open Air mit den Niederheinischen Sinfonikern lockte viele Zuschauer an. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Für die Sommermusik auf Schloss Rheydt inzenierten die Niderrheinischen Sinfoniker eine italienische Opernnacht. Nach den Einschränkungen in den beiden Vorjahren durfte das Orchester wieder mit 60 bis 70 Mitgliedern auftreten.

„Belcanto“ hieß es diesmal, und folglich hatte Kütson italienische Komponisten gewählt, die in ihren Opern diese besondere Form des Schöngesangs intensiv gepflegt haben: Rossini, Bellini, Donizetti und Verdi. Rafael Bruck setzte seinen raumgreifenden, überlegt geführten Bariton in Arien aus Rossinis „Wilhelm Tell“ und Verdis „Troubadour“ kraftvoll ein, und der Tenor Woongyi Lee überzeugte rückhaltlos mit der Arie des Nemorino aus Donizettis „Liebestrank“. Inniger kann man die Liebe wohl kaum besingen. Sophie Witte erhielt die ersten Bravi des Abends für die silbrig-virtuosen Höhenflüge ihres staunenswert beweglichen Soprans (Arie aus „Die Nachtwandlerin“ von Bellini). Noch mehr begeisterte sie mit der Primadonnenarie „Casta diva“ aus Bellinis „Norma“. Auch in diversen Duetten und Terzetten wussten die Solisten mit Schönklang und Homogenität immer wieder zu gefallen.