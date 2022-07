Rheytder Musiksommer : Wenn Klezmerklang auf Mozart trifft

Mönchengladbach Beim Rheydter Musiksommer lieferte das Duo „Orgelsax“ eine Mischung aus klassischer Orgelmusik und Musikgenres wir Klezmer, Jazz und Irish Folk.

Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte des „Rheydter Musiksommers“ waren die Veranstalter gezwungen, wegen einer Veranstaltung auf dem Marktplatz in einen anderen Kirchenraum auszuweichen. Doch das tat dem angekündigten Konzert mit „Orgelsax“ keinen Abbruch. Die Kirche Wickrathberg erwies sich als ausgezeichnete Alternative, und der Besucherzuspruch ließ ebenfalls keine Wünsche offen. Kantor Pascal Salzmann dankte mit Blumen der musikbegeisterten Pfarrerin Esther Gommel-Packbier für die gerne gewährte „Herberge“.

Hinter „Orgelsax“ verbirgt sich ein seit dem Jahre 1997 bestehendes Duo: Ralf Benschu, der an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ Saxophon und Klarinette studierte und als freiberuflicher Musiker tätig ist und Kirchenmusiker Jens Goldhardt, der sein Studium mit Auszeichnung im Fach Orgel abschloss und hauptberuflich an der Margarethenkirche in Gotha tätig ist. Die bereits seit 25 Jahren bestehende musikalische Freundschaft der beiden Vollblutmusiker führte nicht nur zu ungezählten Konzerten – sie ist auch auf zahlreichen CD-Aufnahmen dokumentiert.