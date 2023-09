Wohnbauprojekte in Mönchengladbach Mikro-Apartements werden ab Frühjahr gebaut

Immer noch klafft an der oberen Aachener Straße gegenüber dem Verwaltungsgebäude ein riesiges Loch in der Bebauungszeile. Das wird auch noch einige Monate lang so bleiben. Ein voraussicherlicher Baubeginn ist für das erste Quartal 2024 geplant. Das teilte auf Anfrage der Bauherr des Areals, Orange Investment, mit.