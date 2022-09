Band aus Mönchengladbach : Zwischen Elektro-Pop und Singer-Songwriter

Mönchengladbach Verträumt, emotional, atmosphärisch – so klingt die Band Yjuna, die sich erst vor kurzen gegründet hat. Dass die 23-jährige Sängerin halb so alt ist wie ihre Bandkollegen, stört sie nicht.

Schnell findet die sanfte und klare Stimme von Fotini Kechagia ihren Weg ins Ohr und Herz des Zuhörers. Gitarre, Keyboard und der Drumcomputer weben einen vielfältigen und harmonischen Klangteppich unter ihre Stimme. Inhaltlich geht es in den englischen Songs der Band Yjuna um das Leben, die hellen und dunklen Tage, es geht um Flucht, um Erinnerung.

Fotini Kechagia, Galal Marzouk, Walter von Kannen und Thomas Birke bilden zusammen „Yjuna“. Fotini Kechagia, 23 Jahre alt, studiert Grundschullehramt, Galal Marzouk, 65, ist Musiklehrer, Thomas Birke, 49, arbeitet als Automobilkaufmann und Walter von Kannen, 66 Jahre alt, war in seinem Leben bereits Uhrmacher, Elektroniker und Besitzer eines Musikgeschäftes. Vier unterschiedliche Charaktere, vier unterschiedliche Berufsleben mischen sich zu einer Gruppe, in der zwischen dem jüngsten und dem ältesten Bandmitglied eine gute Generation liegt. Mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen – für die vier Musiker aber ist das nichts, worüber sie je nachgedacht hätten. „Wir lieben die Musik, das ist unser verbindender Faktor“ sagt Walter von Kannen. „Die Musik schweißt uns zusammen.“

Die Band hatte sich 2019 gegründet, ein Jahr, nachdem Fotini Kechagia an der Gesamtschule in Nettetal ihr Abitur gemacht hatte. Sieben Jahre lang hatte sie sich musikalisch in der Schülerband betätigt. „Da haben wir sie rekrutiert“, erklärt ihr ehemaliger Musiklehrer Marzouk lachend.