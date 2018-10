Mönchengladbach: Band The Wide stellt Debüt-Album Paramount vor

Mönchengladbacher Band : The Wide legen mit „Paramount“ ihr Debüt-Album vor

Die Band The Wide mit (v.l.) Ralf Außem, Pete Brough, Hermann Eugster und Kurt Schmidt. Foto: The Wide

Mönchengladbach Bekannt waren sie als Band Dead Guitars, jetzt treten die Alternative-Rocker unter neuem Namen auf. Am Samstag sind sie in Viersen zu hören.

Mit „Paramount“ haben die vier Alternative-Rocker der Gruppe The Wide beim Label Echozone soeben ihr Debut-Album vorgelegt. Vor gut eineinhalb Jahre begannen im Deadrose-Studio in Dülken dafür die Tonaufnahmen. Bis vor wenigen Wochen legten Toningenieur Rainer Assmann und Ralf Außem bei den Mixes letzte Hand an. Die erwartungsvolle Unruhe der Social-Media Fans lässt seit Wochen aufhorchen. Sympathie-Clicks für den Neustart der Ex-Dead Guitars-Musiker waren kaum mehr zählbar, und jetzt hypen beinharte Fans die Scheibe schon auf Platz 1 der UK Kraut Rock Charts. Beinahe 12.000 Fans begeisterten sich in den letzten Wochen für den ersten Video-Clip auf YouTube, und in der Vorbestellungs-Hitparade bei Amazon landete die Scheibe vor einigen Tagen auf Platz 4. Ganz schöner Wirbel also um Frontmann Pete Brough, Gitarrist Ralf Außem, Bassmann Kurt Schmidt und Schlagwerker Hermann Eugster.

Lange Jahre schon sind die Musiker zusammengeschweißt durch die gemeinsame Arbeit in Bands wie 12DD und Dead Guitars. Tatsächlich ist dem Quartett mit „Paramount“ ein großer Wurf gelungen. Die wohl größte Überraschung ist Pete Brough in seiner neuen Rolle als Lead-Sänger. Die Band liefert opulenten Wave-Rock.

Zu hören sind – wie zuvor bei Dead Guitars – soundgewaltige, dichte Songs in filigraner Spieltechnik. Vor Kraft strotzend und voller Emotionen. Die von „Soundmaster“ Ralf Außem auf Höchstleistung getrimmte Scheibe ist trotz des gewaltigen Technikeinsatzes ein durch und durch entspanntes Album. Die Songs erzählen von der Liebe, von Sonne und Sternen. „Aber auch vom Tod“, schränkt Brough ein. The Wide schaffen musikalisch sogar das Kunststück, in dem einen oder anderen Stück ohne plumpe Anmache Erinnerungen an Beatles und Großmeister Bowie zu wecken. Wie im Stück „So in love“.

Anspiel-Tipps: In „Eyes are closed“ glänzt Pete Brough mit hymnischem Gesang voller Sehnsucht und ohne Melancholie. Ein echter Ohrwurm. „Girl“ ist ein formidable-hinreißender Song und macht nicht zuletzt durch die fröhlich klingende Gitarre auf sein großes Hit-Potenzial aufmerksam. „You“ kommt mit klangvollem Schlagzeug sowie druckvollem Bassspiel sehr heavy daher. Wirkungsvoll arrangiert, gesanglich stark (Backing Vocal Crystin Fawn) und stimmungsvoll eingewebt mit Tönen, die Erinnerung an Magical Mystery Tour-Zeiten der Beatles wachrufen.

Witzige Klangspielerein mit ernsthaftem Songcharakter liefert das elektronisch gefärbte „Walking Away“. Es klingt leicht spacy, ist tough von Schlagzeug und Bass eingespielt, und wird einmal mehr kongenial eingebettet in die „Wall of Sound“-Spielereien von Gitarrero Außem. Es gilt, in den zehn selbst komponierten Songs so viele Details zu entdecken, das es mit einmaligem Abhören nie und nimmer getan ist. „Paramount“ liefert ein über die volle Länge entspanntes Hörvergnügen, hat aber auch die Eier, die eine ambitionierte Rockproduktion einfach braucht, um erfolgreich zu sein.