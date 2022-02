Gladbacher Band veröffentlicht Song : Eine Liebeserklärung an das Schloss Rheydt

Die Mitglieder der Gladbacher Band „Hier geht was“. Foto: Detlef Ilgner

Mönchengladbach Die Musiker von „Hier geht was“ haben einen neuen Song herausgebracht: „Renaisscance für Ritter“ ist eine melancholische Rückbesinnung auf gemächlichere Zeiten. Gedreht wurde das Musikvideo an einem für sie besonderen Ort.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Stephan Schwiers spaziert gemächlich rund ums Schloss Rheydt. Mal mit Gitarre, mal ohne. Raben und Ritter in Rüstung begleiten ihn hier und da ebenso wie der Gitarrist Manfred „Manna“ Meurer. Stephan Schwiers singt leise und nachdenklich von den Zeiten, in denen die Kontaktaufnahme zur Angebeteten noch per Schnecken- statt per elektronischer Post funktionierte und alles etwas geruhsamer lief. „Renaissance für Ritter“ heißt der Song der Mönchengladbacher Band „Hier geht was“, den die Truppe im Studio von Michael Walbergs produziert hat.

So lautet auch der Titel des Musikvideos, das nun veröffentlicht worden ist. Unterstützt wurden Meurer und Schwiers in Ton und Bild von Markus Hellebrandt, Bass, und dem ehemaligen Bandmitglied Achim Guse an den Drums. Hinter der Kamera und am Schnittpult stand Michael Hirsch. „Renaissance für Ritter“ ist nicht nur eine melancholische Rückbesinnung auf gemächlichere Zeiten, sondern auch eine Liebeserklärung an das Schloss Rheydt.

„Eine Akustik-Blues-Pop-Band“ seien sie, „mit deutschen Texten, niederrheinischer Seele und bluesigem Herzschlag“ so beschreiben sich die Musiker selbst. Wenn sie auftreten dürfen, sind sie mit ihren Songs in der Region unterwegs: In Viersen, Hückelhoven, Wegberg, Mönchengladbach, aber auch überregional kann man die Band in Köln, Siegen, auf Krimifestivals auf Juist und in Gießen hören. Eine dynamisch sich verändernde Truppe ist das, die sich vor etwa 10 Jahren um Sänger, Gitarrist und Songwriter Stephan Schwiers gebildet hat. Da ging immer mal einer und dafür trat ein anderer an seine Stelle. Manfred „Manni“ Meurer kam als Mann für den Ton und wurde zum Gitarristen, Arnold Küsters kam als Gast und blieb mit Bluesharp und Percussion und Neuzugang Dirk Rütten bereichert die Band mit Percussion und Gitarre. Stephan Schwiers, im alltäglichen Leben Lehrer für Deutsch und Religion am Gymnasium Rheindahlen, schreibt die Texte, arrangiert werden sie dann gemeinsam.

Manfred Meurer, früher als Elektroniker unterwegs, kann sich nun ausschließlich seiner Leidenschaft, der Musik, widmen. Arnold Küsters schreibt Krimis und arbeitet journalistisch und Dirk Rütten ist Pressesprecher bei der Stadt. Die Musiker haben Pläne: „Wir wollen kleine Musik-Talks aufnehmen, in denen Musik und kurze Lesungen sich abwechseln.“ Krimi und Klammerblues – ist doch eine gute Mischung, wenn man schon einen Krimiautor in seiner Mitte hat. Und einen Traum haben sie auch. Arnold Küsters formuliert ihn so: „Es wäre schon schön, das Stück ‚Renaissance für Ritter‘ mal live zu spielen.“