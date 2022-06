Choreographien von Robert North : Ballettgala findet zum ersten Mal in Gladbach statt

In der Aufführungen werden Ausschnitte aus verschiedenen Choreographien von Robert North gezeigt. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Klassik, Flamenco, Rumba, Fado – Robert North, Ballettdirektor des Theaters, zeigt in „Rückblick - Ausblick“ seine Highlights aus den vergangenen 20 Jahren.

Seit über 30 Jahren ist Robert North als Ballettdirektor tätig, seit 2010 arbeitet er am Gemeinschaftstheater. In dieser Zeit hat er über 100 Choreographien geschaffen. Seine Highlights zeigt er am 15. und 16. Juni bei der Ballettgala „Rückblick - Ausblick“ am Theater Mönchengladbach.

Es werden zwei abwechslungsreiche Abende. North zeigt beispielsweise Ausschnitte aus einem seiner größten Erfolge, den „Brandenburgischen Konzerten“ von Johannes Sebastian Bach, die er unter dem Titel „Bach“ 2003 choreographiert hat. Einen weiteren Klassiker gibt es mit „Tschaikowskys Träume“, in dem North ein tänzerisches Porträt des russischen Komponisten präsentiert.

Melancholisch und sinnlich wird es mit „Fado“, einer Hommage an den portugiesischen Musikstil. In seiner Umsetzung legte North den Fokus auf Maria Severa (1820–46), die erste und heute noch bekannte Fado-Sängerin. Nach Amerika geht es mit dem Blues „Boom Boom“ von John Lee Hooker. Zwei Stücke hat North außerdem zu Kompositionen von André Parfenov choreografiert, „Nachtvariationen“ (2018) und „Chagall Fantasie“ (2015). „Für den Tanz habe ich mich von seinen Bildern inspirieren lassen“, sagt North. Am Ende wird es mit „Rumba“, einer Übersetzung des Flamenco in den Bühnentanz, wieder leidenschaftlich.

Wie der Titel der Gala verrät, wird es nicht nur Rückblicke geben, sondern auch einen Ausblick auf die Spielzeit 2022/23. „Seidenweber“ heißt die Performance, die an die textile Vergangenheit der Region erinnert. Auch hier wurde die Musik von André Parfenov komponiert.

Die Gala soll auch Besucher ins Theater holen, die noch nicht „balletterprobt“ sind. „Die Ausschnitte aus den Choreographien sind sehr zugänglich“, sagt North. Zudem sei die Musik hervorragend: „Es macht nicht nur Spaß, zuzusehen, sondern auch zuzuhören“.

Die Ballettgala hat schon sechs Mal in Krefeld stattgefunden, jetzt kommt sie auch ins Gladbacher Theater. North und seine Frau Sheri Cook, die die Planung übernommen hat, freuen sich auf die Expansion. „In Krefeld war die Veranstaltung sehr beliebt, wir hoffen, dass es in Gladbach auch so ist“.