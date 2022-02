Der Sturm/Ein Sommernachtstraum im Theater Mönchengladbach : Zum Auftakt das Publikum zu Tränen gerührt

Nach zwei Jahren Zwangspause begeistert ein großer Ballettabend von Robert North mit den Tanzadaptionen „Der Sturm“ und „Ein Sommernachtstraum“ im Theater Mönchengladbach. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

Rheydt Zu Beginn der Premiere spielten die Niederrheinischen Sinfoniker unter Leitung des Generalmusikdirektors Mihkel Kütson die ukrainische Nationalhymne. Anschließend begeisterte ein großer Ballettabend nach zwei Jahren Zwangspause.

Kann es nach dem Überfall russischer Truppen auf die Ukraine unbeschwertes Tanzvergnügen geben? Die Leitung des Theaters Krefeld und Mönchengladbach bejahte diese Frage, allerdings begann die Ballett-Premiere „Der Sturm/Ein Sommernachtstraum“ ganz anders: „Wir lehnen diesen Angriffskrieg aufs Schärfste ab und stehen solidarisch an der Seite der Ukraine“, verkündete Intendant Michael Grosse. Es folgte live die feierliche Aufführung der ukrainischen Nationalhymne, die persönlich zu leiten, Musikdirektor Mihkel Kütson sich nicht nehmen ließ. Zu Tränen gerührt erhoben sich Gäste von ihren Plätzen. Danach räumte der in Estland geborene Kütson das Pult im Orchestergraben für den neuen Kapellmeister Sebastian Engel.

Ballettchef Robert North eröffnete seinen Shakespeare-Doppelabend mit der Romanze „Der Sturm“, die er für den Ballettbedarf abstrahierte und reduzierte. Die passende Musik hatte er bei Jean Sibelius („Der Sturm“ und Suite für Violine und Streichorchester) gefunden. Marco A. Carlucci schreibt mit der Feder Noten oder Texte in eine Kladde. Er verkörpert den Dichter oder Komponisten. Im Traum verwandelt er sich in den fern der Heimat gestrandeten Zauberer Prospero, der mit Tochter Miranda (Flávia Harada) auf einem Eiland lebt, in dem neben ihnen eine Meereskönigin (Yoko Takahashi), Geister und Naturwesen wie der wilde, tätowierte Caliban (Takashi Kondo) hausen. Sibelius zeichnet in der Partitur den tosenden Sturm kongenial nach, was Streicher und Bläser mit dynamischer Bravour umsetzen.

Wo der Fremde namens Ferdinand (Illya Gorobets), der sich in Miranda verliebt, herkommt, bleibt indes ausgeblendet. Robert North erzählt viel lieber von der Intensität der Gefühle, welche die beiden zueinander entwickeln – von Prospero mithilfe seines dienstbaren Luftgeistes Ariel (Francesco Rovea) magisch angezettelt. Gestrichen sind die für Shakespeares letztes Drama wichtigen Figuren wie König Alonso, Antonio und Sebastian. Neu entstanden ist ein Zaubermärchen, in dem es bis zum rasanten Schlusspart turbulent und hoch her geht. Eindrucksvoll die Szene, da die Meereskönigin als eine Art Wellenbrecher fungiert, an dem die Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern im eng getakteten Wechsel vorbeispringen.

Deutlich mehr Nähe zum Originalstück zeigt „Ein Sommernachtstraum“ mit der Schauspielmusik von Mendelssohn. Sebastian Engel trifft hier glaubhaft die romantische Seele der Komödie. Ausstatter Udo Hesse entrückt das Tanzspiel anfangs hinter einen mit viel Blattwerk dekorierten Gazeschleier. Nach der tänzerischen Exposition läuft das Verwirrspiel um zwei Liebespaare und das zerstrittene Elfenkönigspaar Oberon und Titania komprimiert, aber halbwegs stückgetreu ab.