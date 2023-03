Ballett-Premiere in Mönchengladbach Wie Teresa Levrini Liebhaber und Publikum verführt

Mönchengladbach · Am Theater Mönchengladbach zieht mit dem Ballett „Mata Hari“ das mondäne Leben der Belle Époque um die Jahrhundertwende in Paris ein. So kam die Premiere der Uraufführung an.

29.03.2023, 13:00 Uhr

Teresa Livrini als Mata Hari und Andrii Gavryshkiv als junger Pilot. Das Jackett hat er zum Picknick und zum Stelldichein abgelegt. Foto: © Matthias Stutte

Von Angela Pontzen

Das Ballett „Mata Hari“ ist eine Gesamtkomposition aus Tanz, Musik, Videoprojektion und Kostüm. Die verschiedenen Kunstbereiche greifen ineinander und ergänzen sich in ihrer jeweiligen Ausdrucksform zu einem gemeinsamen Ganzen. Ballettdirektor Robert North entwickelte die Choreografie, Christopher Benstead komponierte die Musik. Die Premiere war die Uraufführung dieser Gemeinschaftsproduktion.