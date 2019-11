Weihnachtsoratorium : Chorprojekt MG: Bach für Kinder und Erwachsene

Mönchengladbach Am 2. Adventssonntag, 8. Dezember, führt das Chorprojekt Mönchengladbach die Kantaten I-III und VI des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Pfarrkirche St. Laurentius auf. Das Besondere: Ab 14 Uhr wird das Weihnachtsoratorium für Kinder erklingen, eine Fassung, die speziell für Kinder von fünf bis neun Jahren gemacht wurde.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Damit möchte Chordirektorin Stephanie Borkenfeld-Müllers Kindern und ihren Familien ermöglichen, dieses Konzert zu besuchen und die Musik dieses bedeutenden Werkes zu erleben. Ronny Tomiska, Schauspieler am Theater Krefeld-Mönchengladbach, übernimmt den Part des Erzählers.

Und so überschreibt die Chorleiterin das Kinderkonzert: „Wie die Hirten das Kind in der Krippe fanden“ – oder: „Warum das Christkind beim Klang der Oboe am besten einschlafen kann“.