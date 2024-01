Konzerte in Mönchengladbach Publikum genoss im Dunkeln Bachs Musik

Ungewöhnlich ist vieles beim Ensemble „Marsyas Baroque“. Da ist zunächst der Name, den nach der Legende einst ein altgriechischer Meister des Flötenspiels trug, dann die im Jahre 2019 erfolgte Entstehung dieses auf Barockinstrumenten oder deren Nachbauten musizierenden Ensembles. Die vier jungen Frauen, die sich seinerzeit alle noch in verschiedenen Städten im Studium befanden, sich zwar kannten, aber noch nie miteinander musiziert hatten, beschlossen kurzerhand, sich für den Deutschen Musikwettbewerb anzumelden. In kürzester Vorbereitungszeit erarbeiteten sie ein Programm und gewannen gleich mehrere Preise, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler.