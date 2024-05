Einmalige Chance für Mönchengladbacher Ensemble Bach-Chor fährt zum Bachfest nach Leipzig

Ein Chor aus Israel hat wegen der politischen Lage im eigenen Land die Teilnahme am Bachfest in Leipzig absagen müssen. Deshalb erhielt nun Kantorin Stephanie Borkenfeld-Müllers die Anfrage, ob ihr Bach-Chor die Lücke füllen könnte. „Wir haben das im Chor diskutiert, weil einige beruflich Verpflichtungen haben“, sagt Borkenfeld-Müllers. Doch letztlich habe die Möglichkeit, in der Thomaskirche singen zu können, für eine klare Zustimmung gesorgt. „Das ist eine einmalige Chance, die wir nutzen wollen“, sagt die Chorleiterin. Der Chor gestaltet am Samstag, 15. Juni, einen musikalischen Gottesdienst.