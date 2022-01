Axel Knappmeyer im Porträt : Balanceakt zwischen Musiker und Musiklehrer

Axel Knappmeyer ist studierter Jazzdiplommusiker. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Früher wollte Axel Knappmeyer hauptberuflich Jazz-Musiker werden. Eine naive Vorstellung, weiß er heute und verbindet seine Leidenschaft mit seinem Beruf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Eine große Leidenschaft zieht sich durch Axel Claudius Knappmeyers Leben: das Tenorsaxophon und mit ihm die Jazzmusik. Eigentlich ein Zufall: Sein Bruder, 12 Jahre älter als er, vermachte ihm seine Plattensammlung. Der Jazzanteil darin war hoch, eine Musik, die Knappmeyer gefiel. „Ganz naiv und unbedarft bin ich Jazzfan geworden“, erzählt der 48-Jährige. Noch schwankte der damals 16-Jährige in der Wahl des passenden Instruments. Es hätte auch das Schlagzeug werden können. Aber schließlich entschied er sich für ein Tenorsaxophon. Konsequent wurde gespart, die Eltern steuerten Geld hinzu und das kostbare Instrument zog im Hause Knappmeyer im westfälischen Ibbenbüren ein.

Axel C. Knappmeyers erste große musikalische Vorbilder waren die amerikanischen Jazzmusiker John Coltrane und Gary Thomas. Unterricht nahm er bei Richard Bracht: „Ein toller Lehrer, er hat mich machen lassen.“ Knappmeyers Vorstellungen von Musik orientierte sich an seinen Vorbildern. Also wurde seine musikalische Ausbildung eine Mischung aus Unterricht und autodidaktischen Studien. Ein anderer wichtiger Lehrer, der 2012 verstorbene Tenorsaxophonist und Musikpädagoge Robert Kretzschmar, begleitete Knappmeyer weiter und bereitete ihn auf die Aufnahmeprüfung zum Studium an der Folkwanghochschule in Essen für Musik, Tanz und Theater vor.

Nach fünf Jahren an der Hochschule („ich habe täglich geübt“), wo er neben Saxophon auch Klavier, Querflöte und Klarinette studierte, schloss Knappmeyer 1998 als Jazzdiplommusiker ab. Und nun? Den Traum vom hauptberuflichen Jazzmusiker nennt Knappmeyer im Nachhinein naiv. Der berufliche Alltag gestaltete sich also als eine Mischung aus freiberuflichem Lehrer-Sein und freiem Musik-Machen. Er unterrichtete an einer privaten Musikschule in Essen. Das habe er sehr gerne gemacht.

„Ein Sprung ins kalte Wasser“, so Knappmeyer, war die Leitung einer Big Band aus Bottrop: die BeBot-Big Band. 17 Jahre war er der Leiter: „Ich habe viel gelernt, es hat riesigen Spaß gemacht.“ Knappmeyer nahm an zahlreichen musikalischen Projekten teil, gründete mit Gerd Debring die Lehrerbigband NRW, komponierte, spielte 2002 mit Ali Haurand auf dem Jazzfestival in Viersen.