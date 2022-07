Lesung von Kristine Bilkau in Möchengladbach : Ein verlassenes Haus, ein Kinderwunsch und der Tod

Autorin Christine Bilkau (rechts) spricht mit Moderatorin Maren Jungclaus über die Handlung ihres Romans „Nebenan“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei der zweiten Veranstaltung des Literarischen Sommers war Autorin Kristine Bilkau zu Gast. Sie las in der Stadtteilbibliothek aus ihrem preisgekrönten Roman „Nebenan“.

Von Angela Wilms-Adrians

Am Abend ihrer Lesung in der Stadtteilbibliothek versuchte Autorin Kristine Bilkau wenigstens über das Vorstellungsvermögen Kühlung zu verschaffen: Die Handlung ihres Romans „Nebenan“ sei im Winter verortet, verriet die Autorin. Die Lesung war die bisher siebzehnte Veranstaltung des Literarischen Sommers und davon die zweite in Mönchengladbach.

In der Begrüßung bezeichnete Projektleiter Arno van Rijn das Buch der Autorin als komplexes Gesellschaftsporträt am Beispiel eines kleinen Ortes am Nord-Ostsee-Kanal. Der Roman erzählt, wie ein verlassenes Haus zum gedanklichen Zentrum der Nachbarn wird, nachdem dessen Bewohner für das Umfeld scheinbar spurlos aus dem Alltag verschwunden sind. Es geht um Sehnsüchte, Geheimnisse, Ängste und Fragen zur zwischenmenschlichen Nähe. Zu Beginn gab die Schriftstellerin im Dialog mit Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW Einblick auf Spuren des eigenen Werdegangs. Das Schreiben sei für sie immer da gewesen. Während des Geschichtsstudiums habe sie Kurzgeschichten geschrieben, ohne dies anfangs recht einordnen zu können, dann aber irgendwann den ersten Text herausgegeben. Bei der zunächst journalistischen Tätigkeit habe sie entgegen gängigen Klischees keinen Widerspruch darin gesehen, sowohl für ein Frauen- als auch ein Wirtschaftsmagazin zu schreiben, erzählte Bilkau. Zum Kern des aktuellen Romans stellte sie dann fest: „Es geht um soziales Miteinander, wie es sich an Orten ablesen lässt und wie unser Verhalten Orte prägt. Es geht um die Suche nach Verbundenheit“.

Das erste von drei ausgewählten Kapiteln rückte Julia, Ende dreißig, in den Fokus. Sie wünscht sich sehnlichst ein Kind und driftet in die digitale Welt der Mütter-Influencerinnen ab. Ein von Julia beobachtetes Kind werde zum Ende hin eine wichtige Rolle spielen, deutete die Autorin an. Das folgende Kapitel konzentrierte sich auf die sechzigjährige Ärztin Astrid. Der über Stunden unbemerkte Tod einer Frau lässt die Protagonistin über eigene Verhältnisse nachdenken. „Das ist Astrid, die wütend wird und noch nicht weiß warum. Das hat auch mit Achtlosigkeit zu tun“, kündigte die Autorin zur weiteren Entwicklung der Figur an. Bilkau beschloss die Lesung mit dem Kapitel über eine Kaufhausruine. Ein alter Mann rezitiert an diesem Ort unbeirrt Hebbels Gedicht „Das alte Haus“. Gut 150 Jahre alt, passe es perfekt zur Problematik von Historie, Heimatgefühl und den Umgang mit vertrauten Orten, sagte Bilkau zur literarischen Verknüpfung.