Thriller für Jugendliche : „Ich schreibe gern für Jugendliche“

Mönchengladbach Im neuen Thriller der Mönchengladbacher Autorin Andrea Rings tauchen Leser in zwei spannende Welten ein. Es geht um Natur und künstliche Intelligenz, ein heimtückisches Verbrechen und ein Duell zwischen Falke und Drohne.

Andrea Rings, aufgewachsen in der Eifel, ist selbst sehr naturverbunden. Sie und ihr Mann sind oft in Nationalparks und Naturschutzgebieten unterwegs und beobachten Greifvögel – manchmal sind es eben auch die Wanderfalken in Rheydt. Für ihr Buch hat Andrea Rings aber auch noch eintägigen Falkner-Kurs belegt. „Es sollte alles richtig sein in dem Buch“, sagt sie. Überhaupt hat die studierte Biologin für ihren neuen Roman viel recherchiert. Sie „beamte“ sich per Google-Earth an verschiedene Schauplätze, lud sich aus dem Internet ganze Konstruktionspläne herunter, studierte die Drohnentechnik und las viel über die vietnamesische Mafia in Berlin. In nur viereinhalb Monaten schrieb sie den 320-Seiten-Thriller. Für ein knalliges Romanende zog sich die Mutter von zwei Söhnen dann noch einmal für fünf Tage auf einen Bauernhof in Wegberg-Schwaam zurück. „Eigentlich war alles schon durchgeplottet, aber am Ende wird doch wieder einiges anders“, sagt Andrea Rings, die gleich mit ihrem Erstlingswerk einen Preis gewann.