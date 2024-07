Literarischer Sommer Mönchengladbach Mit Autor Jan Koneffke im Schatten zweier Sommer

Die Wahl der fiktiven Jugendliebe erklärte Koneffke unter anderem mit der geringen Dokumentenlage zu Roths Zeit als Student in Wien. Daher sei der Platz an dessen Seite frei gewesen für eine erfundene Figur. „Ich wollte von ihm erzählen, doch ich habe es nicht gewagt, dies aus seinen Augen heraus zu tun“, sagte der Autor. Übrigens habe Roth in dem Buch „Die 100 Tage“ ebenso verfahren, indem er Napoleon eine erfundene Figur zur Seite stellte. Die Fiktionsebene im Verhältnis zwischen Fanny und Roth habe er im eigenen Roman dann auch konsequenterweise für das Jahr 1938 durchziehen müssen, als Roth ein berühmter Schriftsteller war, so Koneffke. Er berichtete, 2022 mit dem Schreiben begonnen zu haben. Beim Einzug der russischen Truppen in die Ukraine habe er das Gefühl gehabt, plötzlich mitten drin zu sein in der im Roman beschriebenen Bedrohungslage.