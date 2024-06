Freie Szene in Mönchengladbach Ausstellung zeigt „Kunst der Generationen“

Marianna Tsugyla, Opernsängerin aus Kiew, gibt eine Kostprobe ihres Könnens. Sie war Mitglied der Kiewer Oper und gastierte auch an der Oper in Peking. Bei einigen Stücken wird sie vom Jugendchor „Sonnenblume“ begleitet. Am Abend werden Stücke auf Ukrainisch, Deutsch und Englisch gesungen. Singer-Songwriter Daniel Michels, der seine Lieder selbst komponiert, bringt eine gefühlvolle Note in den Abend. Mit der String-Band erleben die Gäste eine Zeitreise durch die Musik von klassischen Werken bis zu modernen Pop-Covern. Die Geiger Volodymyr Heker und Yelysei Makieiev möchten mit der universellen Sprache der Musik Positivität verbreiten.