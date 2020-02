Ausstellung im Museum Schloss Rheydt : Kultur-Knospen in den Hungerjahren

Mönchengladbach Eine Ausstellung zum Kriegsende im Museum Schloss Rheydt zeichnet speziell den kulturellen Neustart in Mönchengladbach nach.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auf kaum eine Zeitspanne trifft diese Binsenweisheit in so hohem Maße zu wie auf die Nachkriegsjahre. Darauf macht ab dem morgigen Sonntag die Ausstellung „75 Jahre Kriegsende“ im Museum Schloss Rheydt aufmerksam. Zu sehen sind Exponate, Schriftdokumente und Fotos, die meisten hat das Stadtarchiv zur Verfügung gestellt. Romina Westphal, wissenschaftliche Volontärin am Schlossmuseum, hat die Pilot-Präsentation, die bis 14. Juni als erste in der neu hergerichteten Vorburg zu sehen ist, zusammengestellt. Museumsdirektor Karlheinz Wiegmann hatte die Idee zu dem Projekt, das Rückschau auf die frühen Nachkriegsjahre in Rheydt und Mönchengladbach hält. Er sagt: „Wir haben festgestellt, dass der Hunger nach freier, von der NS-Ideologie unbelasteter Kultur in jenen Jahren der ungeheuren Entbehrungen, die die Menschen erleben mussten, überraschend groß war.“



Zur lokalpolitischen Lage In Gladbach wurde bereits Wochen vor der Kapitulation Deutschlands der von den Nazis verfolgte ehemalige Krefelder Polizeipräsident Wilhelm Elfes von den Amerikanern als Oberbürgermeister eingesetzt, in Rheydt hievten die Briten Carl Marcus, wie Elfes Mitglied der neuen Partei CDU, ins Oberbürgermeister-Amt. Die Spielhäuser des Theaters Mönchengladbach/Rheydt, die Kaiser-Friedrich-Halle und die Stadthalle Rheydt, waren nicht zerstört worden, daher konnte – unter Intendant Fritz Kranz – bereits 1946 der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. In der Ausstellung hängt ein Plakat, das für die Sommerspiele Schloss Rheydt 1952 wirbt, auf dem Programm stand unter anderem Shakespeares „Sommernachtstraum“.

Erste Ausstellungen in den Museen „Bestrebungen zur Neubelebung des kulturellen Lebens gab es schon kurze Zeit nach Ende des Weltkriegs“, sagt Kuratorin Romina Westphal. Im Haus Mozartstraße 14, das damals die Bestände der städtischen Kunstsammlung beherbergte, war im Oktober 1946 eine Ausstellung mit französischer Kunst zu sehen. Das Rheydter Museum zeigte 1946 als erste Kunstausstellung nach dem Zusammenbruch „Mittelalterliche Kunst am Niederrhein“; 1947 folgte die Schau „Römisches Rheinland“.