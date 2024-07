Ausstellung „Wie kann das?“ in Mönchengladbach Wie ein Ex-Paar mit seiner Kunst verbindet, trennt und kittet

Die Lichtbox ist Teil einer gemeinsamen Ausstellung von c/o Künstler Karl Josef Weiß-Striebe und Marion Weiß, die am Freitagabend in der Ateliergalerie EA 71 eröffnet wurde.

Eine in zweierlei Hinsicht ungewöhnliche Ausstellung: Zum einen verabschiedet sich Karl Josef Weiß-Striebe 45 Jahre nach seinem Abschluss an der Kunstakademie Düsseldorf mit dieser Präsentation in den Ruhestand, zum anderen setzen sich Weiß-Striebe und Weiß mit künstlerischen Gemeinsamkeiten, mit einander zugefügten Verletzungen, die in Kunst verwandelt wurden, und mit dem gegenseitigen Einfluss auf ihr Kunstschaffen auseinander.