Neue Ausstellung in Mönchengladbach Wütender Blick auf eine Stadt im Wandel der Zeit

Auf die Aktion folgt ein dokumentarischer Blick auf Mönchengladbach und die unmittelbare Umgebung des Atelierhauses, den Ruth Zadow in ihrem neuen Buch „vorher – nachher – mittendrin“ ästhetisiert. Die Bilderstrecken zeigen kommentarlos ein Gestern und Heute, in dem etwa ein Blumengeschäftshaus dem Erdboden gleichgemacht wird, Haus Zoar zum Spielplatz mutiert, Haus Westland den Veränderungen trotzt. In den Keller des E71 führen zerrissene Masterplan-Fetzen zu „Miss Paper“, die Laura Heyer überlebensgroß und gespenstisch ins staubige Angstraum-Halbdunkel gelegt hat. Von „Blühenden Landschaften“ kündet diese gemeinschaftliche Sicht auf Stadtentwicklung ebenso wenig wie die Orgel-Sounds auf Killers neuer Single „Die Heimat wird sterben“.