Kunst in Mönchengladbach Eindrucksvolle Rauminstallationen in der Citykirche

An der Wand hängen gerahmte Wort-Bilder. Sätze und Fragen sind aufgestickt – eine Reminiszenz an die gestickten Spruchtücher früherer Zeiten. Aber hier finden sich Aussagen und Fragen wie: „Man muss einen Fuß in der Tür haben. Was macht man mit dem anderen Fuß?“. So bietet die Kunst von Monika Nelles gleichzeitig ein irritierendes und anregendes Erlebnis. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Januar 2023 immer dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr in der Citykirche am Kirchplatz 14 zu sehen.