Ausstellung in Mönchengladbach : Lothar Zeuch und der Weg in das Innere

Lothar Zeuch stellt in der Galerie im Atelierhaus E71 aus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In seiner neuen Ausstellung zeigt der Künstler Werke, die mit leuchtende Spiralen und illusionistischen Quadrate den Betrachter in ihren Bann ziehen.

Die Galerie im Atelierhaus E71 strahlt und leuchtet und tut dies unaufgeregt und in größter Ruhe. Unter dem Ausstellungstitel „Quellen“ präsentiert der c/o-Künstler Lothar Zeuch seit Freitag Arbeiten aus den vergangenen drei Jahren.

Da ist das Bild „The Power of colour and light“ (zu Deutsch: „Die Kraft von Farben und Licht“). Auf einer 80 mal 80 Zentimeter großen Leinwand dreht sich eine Spirale aus zahllosen kleinen Vierecken in den Farben des Regenbogens um ein kleines, aber sehr präsentes Zentrum: einen weißen Kreis. Akribisch zeichnet Lothar Zeuch mit Acrylfarben die kleinen Kästchen, die sich zu dem imposanten Symbol der Spirale verknüpfen. Der Spirale aus Licht und Farbe kann sich der Betrachter kaum entziehen, wird er doch geradezu von ihr aufgesogen. Die Spirale verkörpert Bewegung, Kraft und Energie. Und die Suche nach dem Weg in das Innere, in den Wesenskern der Dinge.

Lothar Zeuch befasst sich in seiner Malerei und Zeichnung mit sich wiederholenden mathematischen Strukturen und geometrischen Mustern. Die „Stufen“ bestehen aus einer Vielzahl kleiner Quadrate in drei Rottönen, die von außen nach innen über drei Stufen immer heller werden. Im Gegensatz zu der dynamischen Spiralform wirkt das Quadrat statisch. Und doch entsteht durch die Aufhellung in die Mitte hinein ein ähnlicher Effekt: Der Betrachter wird in das Zentrum des Bildes gezogen, in seinen Kern.

Auch Bleistiftzeichnungen werden unter den 20 Arbeiten in der Galerie im Atelierhaus E71 gezeigt. Ohne Farbtöne, ausschließlich mit dem Grau des Bleistifts in all seinen Schattierungen, gelingt es Zeuch, ähnlich wie in den gemalten „Stufen“, mit den gezeichneten kleinen Quadraten eine Abstufung vom Dunkeln im Zentrum zu den hellen Rändern zu entwickeln. In dieser Zeichnung kommt noch etwas hinzu: Zeuch arbeitet mit der Illusion der Dreidimensionalität. Jedes Quadrat wirkt wie eine kleine Pyramide. „Wahnsinnig anstrengend“ nennt Zeuch lachend seine Arbeitsweise.

Und dann sind da noch die „Birken“: Nur Ausschnitte aus den Stämmen hat Zeuch auf die Leinwand gebannt, fast abstrakt wirken sie. „Ich habe einmal auf dunklem, einmal auf hellem Grund gearbeitet. Die Unterschiede sind minimal, aber erkennbar“, erklärt Zeuch. Schon seit seinen künstlerischen Anfängen scheint er Versuche zu unternehmen, ins Innere der Dinge und Ideen vorzudringen. Es begann mit fotorealistischen Abbildungen von Steinen, Hölzern, Früchten – die Natur, wie man an den „Birken“ im E71 sieht, fesselt ihn bis heute.

Der 1952 in Viersen geborene Künstler studierte Objekt-Design in Krefeld. Seit über 40 Jahren arbeitet er als freischaffender Maler.