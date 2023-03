Ausstellung in Mönchengladbach Geprügelte Bildskulpturen in der Ausstellung „Differenzen“

Bemalt sind die Bahnen von beiden Seiten in leuchtenden Rottönen, in Grau, Schwarz, Lila, Gelb. Ponal und Kunstharz verhelfen den Papieren zu einer flexiblen Stabilität. Ein Bild wird zur Skulptur. Die 27-jährige Laura Heyer hat die Papierbahnen unter Einsatz ihres Körpers bearbeitet: Sie hat sich darin eingewickelt, etwas darauf geworfen, auf sie eingeprügelt, bevor sie sie bemalt hat. „Die Werke beschäftigen sich mit Situationen, in denen ich entmachtet wurde“, so Heyer. Auf gewaltsame Weise und weil sie weiblich ist. Wenn sie ihre Arbeiten an diesen Orten, die sie mit dem Kontrollverlust in Verbindung bringt, gestaltet, erhält sie „die Kontrolle über die Situation zurück“. Die Bilder sind der unzerstörbare Beweis dafür. Im Eingangsraum setzt sich die Ausstellung fort. Schon jetzt sind dort zwei Videoarbeiten eines Meeres und einer Dünenlandschaft zu sehen. Diese werden am 25. März in eine Performance eingebettet. Hierzu verrät Heyer nur: „Das wird eine Zusammenkunft in einem Raum, der eine Situation simuliert. Dort passieren unerwartete Dinge.“