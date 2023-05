Neue Ausstellung in der Galerie Löhrl als Erlebnis Ein Konflikt zwischen Wahrnehmung und Verstand

Einen Konflikt zwischen Wahrnehmung und Verstand erzeugen die Bilder von Dirk Salz bei den Besuchern der Galerie Löhrl. So beschreibt jedenfalls der Künstler die Wirkung seiner Werke auf die Betrachter. Es sind „dynamische Bilder, in denen sich ständig etwas verändert“, so Dirk Salz. Oft sei nicht ganz klar, ob das, was die Menschen sehen, zum gemalten Teil eines Bildes gehört, oder ob eine Reflexion Teil des Bildes ist.