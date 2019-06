Mönchengladbach : Wald und wucherndes Grün im Projektraum EA 71

Anne Fiedler in der Ausstellung „Stadtland“. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Natur und Kultur sind die Themen der Künstlerinnen Cornelia Bruinewoud und Anne Fiedler.

Vogelgezwitscher und der Duft von Rindenmulch und Erde assoziieren ein Stück Natur. Tatsächlich aber ist diese Oase umfangen von den Wänden des Projektraums EA 71 an er Eickener Straße 88. Anne Fiedlers Installation ist nicht einfach Begleitwerk zu ihrer Malerei mit urwüchsigen Wäldern und dem wiederkehrenden Reh-Motiv. Der Umgang mit Widersprüchen birgt bereits in sich die thematische Verknüpfung von Natur und Kultur. Diese Begegnung und Konfrontation greift ebenso Cornelia Bruinewoud auf, nicht erzählerisch wie Fiedler, sondern in minimalistischer Annäherung. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 16. Juni samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr.

Mit Bruinewoud und Fiedler zeigen zum zweiten Mal Künstlerinnen aus dem BBK Niederrhein Positionen zum Thema „StadtLand“ in einer Auseinandersetzung mit Fragen zu Konflikten in der Gesellschaft, Umweltveränderung wie auch sozialen Strukturen. „Die Malerei ist entstanden, als ich in einer sehr ländlichen Gegend wohnte. Der Raum hier hat mich wegen der großen Fenster und Offenheit gereizt, meine Malerei mit einer Installation zu verknüpfen“, sagt Fiedler. Ihre Bilder von urwüchsigen Wäldern sind oft geprägt von einem expressiven Kolorit. Die Farben sind in Teilen dick geschichtet wie auch an anderen Stellen über eine starke Verdünnung durchscheinend. Feine Sprenkel lassen eine impulsive Geste im Farbauftrag erkennen, während zerlaufende Farbspuren die Eigendynamik im malerischen Prozess spiegeln. Auffallend häufig bezieht die Künstlerin das Waldtier Reh ein, fast porträthaft herausgestellt, wie auch abstrahierend zurückgenommen. Die Darstellung steht betont im Gegensatz zur Erfahrung vom Reh als scheues Tier.