Neue Lichtinstallation in Mönchengladbach Wo es blinkt und blendet – eine Ausstellung mit Signalwirkung

Eine raumgreifende, schwingende weiße Linie ist an die Wand projiziert. Darin leuchtet immer mal wieder ein rundes Licht auf. Schaut man genau hin, entdeckt man feine Regentropfen, die ihren Weg nach unten nehmen. In einer exakt platzierten Reihe von schwarzen Feldern leuchten in unregelmäßigem Rhythmus gelbe, rote, weiße, mal runde, mal eckige Leuchten auf. Es braucht eine Weile, bis man seiner Wahrnehmung traut: Ja, ich sehe tatsächlich die Scheinwerfer unterschiedlicher Autos.