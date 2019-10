Ausstellung von Jutta Koether : Die Farbe Rot im Museum Abteiberg

Im großen Wechselausstellungsraum hängt das Glas-Triptychon „Confirmation“ von Jutta Koether. Beim Durchschreiten des Raums spiegeln sich Susanne Titz (l.) und die Künstlerin in den Scheiben. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Bälle, Brüste und Bubbles dominieren die Malerei von Jutta Koether. Und Glas spielt eine Rolle. Morgen ist Eröffnung im Museum Abteiberg.

„Libertine“ heißt die Ausstellung von Jutta Koether im Museum Abteiberg. Libertine – das Wort steht für einen Menschen, der viel Freude am Sex hat. Libertines legen also Wert auf körperliche Freuden und sinnliche Erlebnisse. Das erklärt die unzähligen Bälle, Brüste und Bubbels, die sich auf den weitgehend in leichten Rottönen gehaltenen Gemälden der Künstlerin üppig tummeln.

Die großformatigen Leinwände mit dem Titel „Tour de Madame“ hängen an Glaswänden, die eine Art Parcours durch die Straßenebene des Museums bilden. Die 1958 in Köln geborene Jutta Koether ist an einen Ort zurückgekehrt, den sie seit vielen Jahren kennt – und augenscheinlich sehr mag. Im Museum Abteiberg hat sie sich mit der Künstlergeneration der Nachkriegszeit und dem Einfluss der amerikanischen Pop-Art auf die europäische Malerei beschäftigt. Und daraus ihre Schlüsse gezogen.

Info Die Ausstellung wird morgen eröffnet Vernissage Sonntag, 13. Oktober, 12 Uhr, ab 14 Uhr Ausstellungsgespräch mit Jutta Koether Gefördert wird die Ausstellung vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stiftung für Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West sowie der Hans Fries-Stiftung und Kunstsammler Jürgen Hall. Die Sparda Bank lädt als Förderer am Donnerstag, 21. November, von 18 bis 24 Uhr, zur kostenfreien „Sparda Nacht" ins Museum ein.

Eine Ausstellung 2009 in einer New Yorker Galerie, in der sie nur ein großformatiges Bild zeigte, dazu drei Performances inszenierte, bezeichnet sie als ihren „turning point“. „Ich habe mir grundsätzlich die Frage nach dem Bildsinn, der Malerei als Medium und den Bezug zur Architektur und zu den Menschen gestellt“, sagt sie. Die Idee der Transparenz wurde zunehmend wichtig. Und sie nahm sich in den Folgejahren die Freiheit, künstlerisch zu experimentieren.

Transparent ist in dieser Ausstellung nicht nur die Hängefläche, transparent wirken auch ihre gemalten Arbeiten. Nicht nur in ihrer Farbigkeit, sondern auch durch die Aussparungen. Die Flächen wirken nie pastos, sie bilden keine Räume, eine optimistisch schwingende Leichtigkeit macht das Betrachten zum Genuss. Da gibt es so viel zu entdecken. Frauenkörper, Männerkörper, Früchte, Spazierstöcke, Philodendronblätter. Kringel hier, amorph-geheimnisvolle Zeichen dort.

Dazu gibt es die „Erinnerungsbilder“. Kunstwerke, die Jutta Koether aus der ständigen Sammlung des Museums kennt. Die hängen Rücken an Rücken zu ihren Bildern ebenfalls an den Glaswänden. Das ist nicht nur spannend, das versetzt auch den Betrachter in die Lage, Arbeiten von Roy Lichtenstein, Allan Kaprow, Niki de Saint-Phalle, Daniel Spoerri, Andy Warhol, Dieter Roth, Jacques de la Villeglé, Martin Kippenberger – und natürlich Jutta Koether – von ihrer Rückseite zu sehen. Das kann ganz schön aufschlussreich sein.

„Confirmation“ heißt die dreiteilige Arbeit im Wechselausstellungsraum – ein Triptychon. Die drei Glasscheiben sind jeweils drei Meter hoch und 1,60 Meter breit. Auf das Glas hat sie Flüssig-Acryl gegossen und Gegenstände eingearbeitet: bunter Bänder, Trauben aus Glas, einen Goldbarren (unecht, versteht sich), merkwürdige Verschraubungen und Haken sind zu entdecken. Die Künstlerin empfiehlt: „Man muss das nicht alles total ernst nehmen.“ Spaß im Museum – geht doch!