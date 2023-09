Galerie Löhrl in Mönchengladbach Ausstellung zeigt Kunst vom Keimen und Wachsen

Es gibt Verbindungen zwischen Skulpturen und den Zeichnungen: „Das bei Rückriem zentrale Prinzip der Teilung überträgt er auch in sein zeichnerisches Schaffen“, erläutert Karner. Die symmetrisch strukturierten geometrischen Elemente (Kreis, Kreissegment, Rechteck, Quadrat, Dreieck, Prisma) beruhten, so Karner, auf frei gewählten Punkten auf der Fläche, die Rückriem dann mit Linien verbindet. Dabei entstehen einfache bis komplexe Spiegelungen und achsensymmetrische Formgebungen durch mehrfache Teilungsvorgänge. Die jüngsten Arbeiten weisen eine amorphe, kurvig-krakelige Struktur auf, die etwa an die Umrisse von Amöben erinnert. „Ulrich Rückriem verbringt noch immer täglich viele Stunden am Zeichentisch“, berichtet Alfred Karner.