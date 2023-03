Ausstellung in Mönchengladbach Besucher werden im Museum jetzt überwacht

Mit Blick auf deren künstlerische Entwicklung hebt Titz hervor: Die 1954 in Kalifornien geborene Künstlerin widmete sich der Technologie zunächst in Malerei, Skulptur und Grafik, ehe sich „der Dreh“ ergab und die Technologie selbst zum Medium wurde. In Zeiten drahtloser Kommunikation fällt häufig ein betonter „Kabelsalat“ älterer Arbeiten auf. So etwa in der Installation „Wonderland“, eine Sicherheitszentrale der Kinder, die erstmals 1997 in Chicago gezeigt wurde. Im vierzehnminütigen Programm aus Licht, Stimmen und Geräuschen übernehmen Kinder in der technisierten Landschaft aus Monitoren und Schaltzentrale verbal die Kontrolle. Hohlspiegel kippen optisch Größenverhältnisse, wenn sie das Konterfei von Besuchern reflektieren, die somit in die Installation einbezogen sind.