Ausstellung im Kunstverein MMII : Zwischen Malerei und Plastik

Die Künstler Michael Jäger und Tina Haase. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Ausstellungstitel „FASHorangezwei.0“ steht für zwei verschiedene Dinge, die durch ihre Verknüpfung zu etwas Neuem werden. Das Ergebnis stellen Tina Haase und Michael Jäger im Kunstverein MMIII aus.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Kaum ist der Besucher im Ausstellungsraum, beginnt ein „Guckerlebnis“, wie die Künstlerin Tina Haase es nennt. Eine mit farbigen Collagen bedruckte Plane hängt an der Wand. Erst auf den zweiten Blick zu entdecken ist, dass die zwei kleinen Rechtecke reale Bilder sind, die vor die Collage integriert wurden. Eine Metallkonstruktion schafft eine Verbindung zwischen Plane und Wand. Malerei und Bildhauerei sind die Elemente, die in der gegenüberliegenden Bodenarbeit in veränderter Form wieder auftauchen.

Das Erlebnis des Schauens bezieht sich also nicht nur auf das genussvolle Betrachten der ästhetischen Boden- und Wandarbeiten und bildhauerischen Objekte von Haase und ihrem Künstlerkollegen Michael Jäger, sondern auch auf ein Spiel der Rückbezüge: wie der Ball in einem Ping-Pong-Spiel fliegen die Verbindungen zwischen den Werken kreuz und quer, hin und her durch den Raum – und die findet man mal schneller, mal weniger schnell.

Tina Haase, geboren 1957, lebt und arbeitet in Köln und München. Sie ist Bildhauerin und Objektkünstlerin und lehrt an der Technischen Universität München. Ihr Kollege Michael Jäger, Jahrgang 1967, lebt und arbeitet in Köln. Er befasst sich mit Malerei. Die beiden kennen einander seit mehr als 20 Jahren – doch ist dies erst ihre zweite gemeinsame Ausstellung. „Wir sind in unseren Auffassungen weit auseinander und führen einen Dialog, ohne die gleiche Sprache zu sprechen“, erklären sie. „Der Spaß besteht in der Reibung“, sagt Haase.

Es sind auch nachdenklich machende Fragen nach der Autorschaft, die gestellt werden: wer hat was gemacht? Wie wichtig ist es zu wissen, wem was zugeordnet werden kann? Auch die Kunstwerke, an denen nur Haase oder Jäger gearbeitet haben, treten in einen gemeinsamen Dialog, wenn sie Farben, Formen und Ideen aufnehmen. Eine anregende letzte Ausstellung für dieses Jahr ist es, die der Kunstverein MMIII auf die Beine gestellt hat.