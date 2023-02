Ausstellung im E71 in Eicken Ausstellung über das menschliche Versehrtsein

Der Galerieraum im Atelierhaus E71 an der Eickener Straße ist eine begehrte Adresse für die Künstler, die das städtische Kulturbüro unter seiner c/o-Fittiche versammelt. Immer mal wieder schaffen es auch Kollegen der dort arbeitenden Kreativen in die zur Straße mit großem Schaufenster sich öffnenden Ausstellungsräume, so ab Freitag, 10. Februar, Brigitte Zarm und Kai Welf Hoyme, die beide ihre Ateliers an der Steinmetzstraße haben. „Die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen“ ist der Titel der beiden künstlerischen Standpunkte, die hier zusammenfinden.