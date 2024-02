Ausstellung in Mönchengladbach Schloss Rheydt zeigt „Gesichtspunkte“ im Zeitgeist

Der Rittersaal mit der Ahnengalerie der von Bylandts bot den perfekten Rahmen für die Eröffnungsfeier. Er gibt einen ersten Einblick in die Kunst der Porträtmalerei und deren Wandel unter dem Einfluss des Zeitgeistes. Aktuell sind in der Dauerausstellung an diesem Ort einige wenige Leerstellen auszumachen. Denn die Sonderschau „Gesichtspunkte. Porträts und ihr Nutzen“ ist im Wesentlichen gespeist aus dem Bestand des Museums. Ergänzt um einige Mönchengladbacher Leihgaben gibt die Auswahl in der Kabinettausstellung der Vorburg und beim Torbogen eindrucksvoll Einblick in die Porträtmalerei von der Renaissance bis hin zur Düsseldorfer Malerschule. Sie zeigt Vertreterinnen und Vertreter von Adel, Unternehmer, Bürgermeister und Bürgerinnen.