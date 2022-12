Ausstellung in Eicken Mit „Freesource“ auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Neben den faszinierenden Tanzaufnahmen von Berten war auch ein auf Island entstandenes Video von Kang Chen zu sehen. Zudem stellte Modedesignerin Julia Scheele die Kleidungsstücke aus, die sie extra für das Projekt aus Altkleidern angefertigt hatte, um der Fast Fashion als Symbol der Wegwerfgesellschaft einen neuen Nutzen zuzuschreiben. Die Outfits, die die Tänzer auf den Aufnahmen tragen, fügen sich durch ihre natürliche Farbgebung in die isländische Landschaft ein. So sollen die Fotos dazu anregen, den eigenen Platz in der Natur und den Umgang mit Ressourcen zu hinterfragen und zu alternativen Handlungsweisen inspirieren. Begleitet wurde die Ausstellung über das Wochenende hinweg mit Vorträgen zum Up- und Recycling von Altkleidern sowie Tanzperformances.