Kunst in Mönchengladbach Ausstellung erinnert an Arno Tillmanns

Der 1938 in Rheydt geborene Arno Tillmanns hat nach einem Studium an der Werkhochschule Krefeld ab 1974 bei Joseph Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Seine Studien ergänzte Tillmanns mit dem Staatsexamen in Pädagogik und lehrte unter anderem von 1984 bis 1992 an der Volkshochschule Mönchengladbach und von 1987 bis 1989 an der Hochschule Niederrhein im Fach Gestaltungstechnik.