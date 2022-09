Ausstellung in Mönchengladbach : Zwischen Zerbrechlichkeit und Zerstörung

Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Kunstverein MMIII zeigt ab Samstag, 10. September, die Ausstellung „Destructura“. Das Silo ist die zweite von drei Ausstellungsstationen.

Sie treten nicht als Kollektiv auf. Dennoch gelingt Max Geisler, Sophie Innmann, Jennifer López Ayala und Sebastian Wickeroth in der Präsentation ihrer Arbeiten im Rudolf Boetzelen Silo eine komplexe und assoziationsreiche Verknüpfung im Miteinander sowie mit dem Raum. Gemeinsam ist den Kunstschaffenden die Auseinandersetzung mit Dekonstruktion, Zerstörung und Wiederverwendung. Ab Samstag zeigt der Kunstverein MMIII ihre Beiträge zum Projekt „Destructura“, das er in Kooperation mit Schloss Ringenberg (Stadt Hamminkeln) und der Städtischen Galerie im Park (Viersen) als zweite von drei Stationen realisiert. „Als Kurator war es mir wichtig, auf die Vielfalt malerischer, bildhauerischer, performativer Facetten und die Sinne zu achten“, erklärt Wilko Austermann.

Ausstellungsbesucher sind zunächst konfrontiert mit Sophie Innmanns Pyramide aus geschichteten Strohballen, deren Geruch im industriellen Umfeld überraschende Assoziationen freisetzt. Die zur Wand hin abgeflachte Konstruktion ist vom Architekturpfeiler durchstoßen und strebt über den Ansatz der Galerie hinaus. Am Boden aber lassen zwei mit Beton gefüllte Motorradhelme nach dem Sturz über die Brüstung der Galerie im Zustand der Zerstörung an Unfall und Wettbewerbswahnsinn denken. In dieser Nachbarschaft behauptet sich Sebastian Wickeroths Wandobjekt im Gegenspiel von malerischer Ausstrahlung und aufbrechenden Faltungen.