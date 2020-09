Ausstellungswochenende in Mönchengladbach : Der „Stoff“, aus dem die Stadt gemacht ist

Mönchengladbach Zum Kunstwochenende „parc/ours“ startet die Ausstellung „Der Rote Faden“. An verschiedenen Standorten wird die textile Geschichte der Stadt gezeigt.

Als im letzten Jahr die Projektplanung begann, lag der Fokus ausschließlich auf der künstlerischen und inhaltlichen Gestaltung – ursprünglich sollten die Räume des Arbeitslosenzentrums als Ausstellungsort dienen. Diese Pläne lösten sich mit Ausbruch der Pandemie in Luft auf, die Präsentation des Kunstprojektes musste von den Organisatoren und Künstlern völlig neu gedacht werden. Da die Stadt an sich das Objekt und Herzstück der Ausstellung sei, habe die Idee nahegelegen, die Kunstwerke auf Fassaden und Stadtflächen zu präsentieren, sagte Kurator Bernard Jansen.

Die Kunstroute verläuft vom Arbeitslosenzentrum über die Lüpertzender Straße zum ehemaligen Schwimmbad am Berliner Platz, von da aus über den Kreisverkehr an der Stepgesstraße und das Stiftische Humanistische Gymnasium bis hin zur Citykirche. „Die unterschiedlichen Standorte ziehen sehr unterschiedliches Publikum an und spiegeln das Abteiquartier in seiner Vielfältigkeit wider“, erklärte Karl Sasserath, Leiter des Arbeitslosenzentrums, das als Projektträger fungiert. Zusätzlich wurde die Ausstellung auch in den virtuellen Raum verlegt: Über QR-Codes lassen sich die einzelnen Stationen auch online „ablaufen“.