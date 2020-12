Auszeichnung für Autorin aus Mönchengladbach : Ein Handbuch zum Einmischen

Autorin Andrea Rings hat ihr erstes Sachbuch vorgelegt, ein Ratgeber für Diskussionen über den Klimawandel. Foto: Andreas Baum

Mönchengladbach Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur hat Andrea Rings’ „Misch dich ein – Klug für das Klima argumentieren“ ausgezeichnet.

Ob sie sich vorstellen könne, einen jugendgerechten Ratgeber zum Thema Umwelt zu schreiben, wurde Andrea Rings von ihrer Agentin im Auftrag des Verlags Oetinger Taschenbuch gefragt. Es gab zwei Gründe für die Autorin aus Rheydt, diese Anfrage kritisch zu bewerten: Zum einem schreibt sie erfolgreich und preisgekrönt Kinder- und Jugendromane, zum anderem ist das Thema Umwelt derart komplex, dass es gar nicht in dem vorgesehenen Umfang ausführlich dargestellt werden kann.

Und dennoch stimmte die 55-Jährige schlussendlich zu. Als studierte Biologin und Umweltberaterin liegt ihr das Thema schließlich am Herzen. Zugleich stimmte ihr der Verlag zu, als sie vorschlug, das Buch auf das Thema Klima zu konzentrieren und den zweiten großen Komplex des Umweltschutzes, den Naturschutz, eventuell in einem zweiten Buch abzuhandeln.

Info Welches Urteil die Jury gefällt hat Entscheidung Die Jury „Drei für unsere Erde" der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur hat „Misch dich ein!" als Klima-Buchtipp für Dezember ausgezeichnet. Zur Begründung heißt es: „Klar, sachlich und informativ: Ein kleines, aber beeindruckendes Taschenbuch zum Klimawandel legt die Autorin vor und fordert einen genauen Diskurs. Gegen Fake News und für mehr Fakten sowie Wissenschaft in einer emotional aufgeladenen Debatte!" Sachbuch ISBN 978-3-8415-0665-8, 80 Seiten, 6 Euro.

Der Titel stand von vornherein fest: „Misch dich ein – Klug für das Klima argumentieren“. Das Verfassen des Textes wurde zum schwierigen, komplexen Unterfangen. „Es ist etwas ganz anderes, ob ich wie in ‚Falcon‘ oder ‚Parkour‘ die Leser in eine Welt entführe, die dank meiner Fantasie entstanden ist, oder ob ich sachlich, faktisch, auf der Basis von Tatsachen schreibe“, sagt die Schriftstellerin, die sehr naturverbunden ist und für die der Umwelt- und Klimaschutz eine große Bedeutung hat.

„Argumente für die Zukunft soll das Büchlein allen Lesern bieten“, sagt sie zum Ansatz. Was bedeutet der Klimawandel? Was kommt auf uns zu? Welche Verantwortung haben Politik und Gesellschaft? Stehen wir vor einer Klimakatastrophe? Oder ist die Situation gar nicht so schlimm, wie Skeptiker und Bestreiter des Klimawandels behaupten? Rings hat viel gelesen über Ursachen und Wirkungen oder die Notwendigkeit des Handelns – und musste schlussendlich den Text sehr komprimieren. Immer wieder hat sie ihren Text von Fachleuten gegenlesen lassen. „Die wissenschaftlichen und physikalischen Grundbedingen müssen einfach stimmen, wenn der Text veröffentlicht wird.“

Die größte Schwierigkeit habe darin bestanden, den richtigen Ton zu finden. „Wissenschaftliche Sprache liest keiner. Die Sprache muss einfach, aber nicht kindlich sein.“ Drei Kernthemen hat sie herausgearbeitet: die Grundlagen für den Klimawandel, die Vorsicht vor bewusst falsch gestreuten Informationen von Klimaleugnern sowie die Möglichkeit zum eigenen Handeln. „Mein Hauptziel war es, Jugendlichen, die beginnen, sich in die Klimadiskussion einzumischen, Faktenwissen und Argumente zu vermitteln.“ Die zweite Zielgruppe sind erwachsene Leser, denen sie Grundwissen zum Klima und Klimawandel und den Einstieg in das Thema ermöglichen will.

Der Leser findet weder Statistiken noch Grafiken in dem Buch, das sich bemüht, nicht besserwisserisch daher zu kommen. Der Versuch der Neutralität stößt dabei manchmal an seine Grenzen, wenn das Handeln der Politiker beleuchtet wird, die im Prinzip immer nur bis zur nächsten Wahl vorausschauen. „Wir stehen am Beginn einer globalen Katastrophe“, so die Erkenntnis von Rings. „Grund genug, um unsere bisherige Politkultur zu überdenken.“ So solle jungen Menschen mehr politische Teilhabe ermöglicht werden. Rings appelliert an die jungen Menschen, die die primäre Zielgruppe ihres Buches sind, sich einzumischen.